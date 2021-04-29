اللجنة العليا للفيروسات: أعراض كورونا تغيرت والفيروس بدأ يظهر بشكل مختلف

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة لانتشار الفيروس تغيرت عما كانت عليه في الماضى، موضحة أنه فى الموجة الأولى كانت الحرارة المرتفعة والكحة وضيق النفس، والأمور كانت واضحة، ولكن مع وجود التحورات في الفيروس بدأت يظهر المرض بشكل مختلف، وبعضها أصبح مرتبطا بالجهاز الهضمى وأنماط مختلفة أخرى.



وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أننا قد نجلس مع أناس نعتقد أنهم ليسوا مرضى، ولكن نكتشف بعد ذلك أنهم مصابون بكورونا، موضحة أن طريقة ظهور المرض أصبحت مختلفة، فقد يحدث ألم بالحلق وهدمان بالجسم، بجانب دوخة وزغللة واحمرار في العين.



وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي: الوضع أصبح واضحا جدا فالحالات تزيد في الموجة الثالثة مثلنا مثل باقى دول المنطقة والعالم، موضحة أن تعامل مصر مع الموجة الأولى لكورونا كان ممتازا، وتمكنا من السيطرة على الارتفاع المتزايد للفيروس، وعلينا أن نستغل ذلك بحيث لا يكون هناك حالات شديدة مثل الهند ودول أخرى.