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الأعلى للجامعات يعلن قوائم مبدئية بأسماء المرشحين على رئاسة 8 جامعات حكومية

الخميس، 29 أبريل 2021 05:45 م
الأعلى للجامعات يعلن قوائم مبدئية بأسماء المرشحين على رئاسة 8 جامعات حكومية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى.

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية بأسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعات "بنها – قناة السويس – حلوان – السويس – القاهرة – دمياط – سوهاج – بني سويف"، وذلك بعد غلق باب التقدم فى  تمام  الساعة الخامسة مساءً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.


وكان قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 20121، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات حدد شروط ومعايير المفاضلة، وتتمثل فى الأتى :-
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.
3- يجب إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.
6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
7- حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.

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الأعلى للجامعات

محمد الخشت

جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

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