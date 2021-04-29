اليوم السابع
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وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات

الخميس، 29 أبريل 2021 11:21 ص
وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات فيروس كورونا ينتشر أسرع في التجمعات
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من التجمعات والتواجد فى أماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا، وقالت وزارة الصحة: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، طالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.
 
وناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حالات العزل المنزلى بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن (105) لتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بالكورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأشار إلى إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

كورونا

التجمعات

انتشار فيروس كورونا

فيروس كورونا

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