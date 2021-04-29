الرعاية الصحية: ربط غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تم ربط غرفة العمليات المركزية للهيئة بمحافظة بورسعيد بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وكذلك 5 غرف عمليات بالمستشفيات، مؤكدا أن ذلك يصب في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن مع تأمينة وسلامته في حالات الطوارئ.



وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الغرفة هدفها استقبال بلاغات الطوارئ وتحديد الخدمات المطلوبة سريعا، مؤكدا أنها تعمل على مدار الساعة في خدمة المواطن.



من جانبه، أشار الدكتور مؤمن العشماوى، المشرف العام على شئؤن مكتب رئيس الهيئة ومدير عام الاتصال والتعاون الدولى وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة إلى أن الشبكة تهدف إلى تكامل الدوائر الصحية فيما يتعلق بتقديم خدمات الطوارئ والسلامة حفاظا على حياة المواطنين.



وأضاف أن الشبكة تخضع إلى نظم مؤمنة بشكل متكامل ومزودة بمجموعة من الخصائص والمميزات التى تجعلها أكثر قدرة على التعامل مع البلاغات الطارئة وإيحاد الحلول السريعة لآلية التعامل معها وإسعافها في أقل مدة ذمنية، وتابع : يتم استقبال البلاغ وتحديد مكان المتصل ونقلة من خلال الإسعاف ووضع خطة علاجة بعد الكشف عن حقيقة الإصابة واستبيان الوظائف الحيوية وتوجيهه للمستشفى المختصة بخطة الرعاية والعلاج.



وأكد أن الهيئة نموذج يحتذى به فى ربط خدمات الرعاية الصحية، مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية، والتى تم إنشائها فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.



وقال: مهمة غرفة العمليات الربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات وهم (السلام، النصر التخصصى، النساء والولادة التخصصى، الزهور، التضامن).



وأشار إلى أن هذه الغرفة لها كيانها ومسئولياتها فى إدارة الأزمات والكوارث من خلال فريق متميز مدرب على أعلى مستوى لإدارة الأزمات والكوارث، بما يضمن توفير الأمن والسلامة العامة للمواطنين، والتخطيط الاستباقى لدرأ وقوع أى أزمة والتعامل الفورى حال حدوثها بما يحافظ على صحة المواطنين.