أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر للأسبوع المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا سينوفارم الصينى: جرعتان فقط
الهجرة: إمداد شباب الدارسين فى الخارج بمعلومات للترويج لحقوق مصر المائية
المدارس تسلم طلاب النقل ورقة الامتحان المجمع للمواد غير المضافة للمجموع
التضامن توضح حقيقة تقديم جوائز بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل
تخصيص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا بجميع المحافظات..اعرف عناوينها ومواعيد العمل
التعليم تعلن انتهاء العام الدراسى لطلاب النقل بالمدارس الفنية بنهاية أبريل
التعليم العالى: 4369 طالب أردنى وافد بالجامعات المصرية ومصر تقدم 50 منحة سنويا
الرى تعلن إزالة 36 حالة تعدى على النيل فى 3 محافظات
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