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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر للأسبوع المقبل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر للأسبوع المقبل أحوال الطقس بالقاهرة
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الهجرة: إمداد شباب الدارسين فى الخارج بمعلومات للترويج لحقوق مصر المائية

 

المدارس تسلم طلاب النقل ورقة الامتحان المجمع للمواد غير المضافة للمجموع

 

التضامن توضح حقيقة تقديم جوائز بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

 

تخصيص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا بجميع المحافظات..اعرف عناوينها ومواعيد العمل

 

التعليم تعلن انتهاء العام الدراسى لطلاب النقل بالمدارس الفنية بنهاية أبريل

 

 


الصحة

كورونا

التموين

الرى

اخبار 24 ساعة

الارصاد

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