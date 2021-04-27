اليوم السابع
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التعليم توجه المديريات بالإعداد لصرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:00 م
التعليم توجه المديريات بالإعداد لصرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسئولى الشئون المالية بالمديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو البدء فى الاعداد لصرف مكافأة امتحانات النقل العام الدراسى 2020،2021 للعاملين بالادارات والمديريات والمدارس طبقا للقواعد المعمول بها والقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، فيما عقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.

التربية والتعليم

امتحانات الرابع الابتدائى

الامتحان المجمع للصف السادس

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان اولى اعدادى المجمع

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