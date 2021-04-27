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التضامن تحذر من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بيانات المواطنين بجوائز مزيفة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:31 م
التضامن تحذر من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بيانات المواطنين بجوائز مزيفة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.
 
كما تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن الأرقام  الهاتفية التي تقوم بإرسال تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للاسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية او عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وتحذر وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين  من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.
 

التضامن

رسائل هاتفية من التضامن مزيفة

جوائز مزيفه من التضامن

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