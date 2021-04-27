التعليم العالى: 4369 طالب أردنى وافد بالجامعات المصرية ومصر تقدم 50 منحة سنويا

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن، خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الثلاثاء، أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.

تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمى والتعليمى بين مصر والأردن، وبحث زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبدالغفار على الجهود المبذولة لحل المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين وخاصة الأردنيين واستعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى العلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر لمصر على جهودها في حل مشكلات الطلاب الأردنيين، مشيدًا بإمكانيات الجامعات المصرية وحرص الطلاب الأردنيين على الدراسة بمصر، مشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ على كافة المستويات وخاصة مجال التعليم، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأشادت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالتعاون المثمر بين الملحقية الثقافية بسفارة الأردن والإدارة المركزية للطلاب الوافدين، مشيرة إلى أن عدد الطلبة الأدرنيين الدارسين بالجامعات المصرية بلغ (4369) طالبًا وطالبة فى بداية العام الدراسى 2020/2021 موزعين على (33) جامعة مصرية حكومية وخاصة ولمختلف المستويات (دراسات عليا وبكالوريوس)، مضيفة أن وزارة التعليم العالى المصرية تقدم سنويًا عدد (30) منحه بالمرحلة الجامعية الأولى بتخصص الطب البشرى وعدد (20) منحة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الأردنيين.

حضر اللقاء الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، و الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفوزى أبو فارس المستشار الثقافي الأردني بالقاهرة.