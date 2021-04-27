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الرى: الانتهاء من تبطين 1603 كيلو مترات ترع فى 20 محافظة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:58 ص
الرى: الانتهاء من تبطين 1603 كيلو مترات ترع فى 20 محافظة تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1603 كيلو متر بحوالى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
 
أوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه تم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
 
أضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
 
و حث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
 
الجدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

تبطين الترع

الترع

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