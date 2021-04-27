الصحة عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا سينوفارم الصينى: جرعتان فقط

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان حقيقة وجود جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم، للذين تم تطعيمهم باللقاح الصينى بواقع جرعتين مؤكدة أنه لا يوجد جرعة ثالثة للقاح سينوفارم.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائي لليوم السابع: لا يوجد جرعة ثالثة للقاح كورونا الصيني سينوفارم وتابع: لقاح سينوفارم جرعتين بينهم 21 يوم وبالنسبة لأسترازينكا 12 أسبوع والوحيد فقط الذى يحصل علية الشخص بواقع جرعة وأحدة هو لقاح جونسون أند جونسون.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائي أن اللقاحات آمنة وفعالة وعلي جميع المواطنين الحصول علي لقاح كورونا والحصول علي اللقاح فرصة للحمياة من مضاعفات المرض حال الإصابة بكورونا وتابع: جميع اللقاحات التى حصلت علي موافقة الطوارئ آمنة ومرت بجميع عمليات المراجعة.

وأوضح أن مصر من خلال هيئة الدواء منحت 5 لقاحات رخصة الطوارئ وجميعهم آمنين وفعالين.