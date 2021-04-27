اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن توضح حقيقة تقديم جوائز بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:00 م
التضامن توضح حقيقة تقديم جوائز بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الأرقام  الهاتفية التي تقوم بإرسال رسائل تفيد تقديم الوزارة إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة وتلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للاسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكترونى للوزارة"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات  التواصل الاجتماعى قد تداولت رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.
 
‎وتحذر وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين  من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الرسائل.
 
 
 

التضامن

رسائل هاتفية من التضامن مزيفة

جوائز مزيفه من التضامن

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير حياة كريمة بوزارة التضامن: المبادرة تعمل على تطوير وتحسين معيشة المواطنين

الأحد، 25 أبريل 2021 12:24 ص

وزارة التضامن تعلن إعادة فتح 7 آلاف حضانة حتى الآن فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتؤكد: قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.. وتخصيص غرفة للعزل فى حالة حدوث أى إصابة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:00 ص

أبواب الخير تتفتح للأسر المصرية.. قوافل صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن تصل لـ 187 ألف أسرة حتى الآن.. وحملة "أبواب الخير" تتواصل بين المحافظات.. والمتحدة للصيادلة توفر كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 08:00 م

وزارة التضامن تطلق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال

الأحد، 11 أبريل 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة