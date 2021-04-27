اليوم السابع
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بالتعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية..

"الصحة": تأسيس معهد قومى للتعليم الطبى المهنى وبحوث الصحة بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:26 م
"الصحة": تأسيس معهد قومى للتعليم الطبى المهنى وبحوث الصحة بالعاصمة الإدارية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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ثمنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدور الكبير للبحث العلمي ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل الارتقاء بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات الأطقم الطبية في نشر الأبحاث العلمية، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أنه جاري التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر، وذلك لإتاحة فرص التدريب لكافة الأطباء في مصر، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
 
وأشار مجاهد إلى أن المعهد سيضم مركز لبحوث الصحة العامة وآخر للأبحاث الإكلينيكية، مضيفًا أن مقره سيكون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تأسيسه على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وبتقنيات عالية الجودة.
 
ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بضرورة تقديم الأبحاث العلمية لكافة الملتحقين بالبرامج التدريبية للزمالة المصرية كشرط أساسي للتخرج والحصول على الترقيات الفنية، مضيفًا أن الوزيرة وجهت بتوفير وإتاحة البرامج التدريبية لإعداد الأبحاث العلمية والطبية، بالإضافة إلى كافة التدريبات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي المهني للأطباء.
 
 

الصحة

التعليم الصحى

التعليم المهنى

الاطبار

وزارة الصحة

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