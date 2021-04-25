حصاد الوزارات..التعليم تعلن نهاية العام الدراسى لصفوف النقل آخر شهر إبريل

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التضامن : استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية بالحضانات والغلق للمخالفين
الصحة تحذر المواطنين من الموجة الثالثة: 17% زيادة فى نسب وفيات وإصابات كورونا
التعليم: إجازة الصيف تبدأ الخميس بعد انتهاء امتحانات أبريل الأربعاء المقبل
التعليم: لا امتحانات فى مايو لسنوات النقل وإجازة الصيف تبدأ بعد اختبار أبريل
التعليم تعلن نهاية العام الدراسى لصفوف النقل آخر شهر إبريل
التعليم: اختبارات الشهور لصفوف النقل بديلا لامتحانات نهاية العام
الرى تعلن الانتهاء من تبطين 1585 كيلو متر من الترع
الزراعة: 3.4 مليون فدان حجم المساحة المنزرعة بالقمح العام الجارى
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