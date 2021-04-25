اليوم السابع
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حصاد الوزارات..التعليم تعلن نهاية العام الدراسى لصفوف النقل آخر شهر إبريل

الأحد، 25 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم تعلن نهاية العام الدراسى لصفوف النقل آخر شهر إبريل وزارة التربية والتعليم
إعداد محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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