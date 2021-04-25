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الصحة تحذر المواطنين من الموجة الثالثة: 17% زيادة فى نسب وفيات وإصابات كورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 02:43 م
الصحة تحذر المواطنين من الموجة الثالثة: 17% زيادة فى نسب وفيات وإصابات كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصربنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم، حيث إن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.
 
كما شددت على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكافة أفراد الأسرة، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.
 
وناشدت الوزارة أصحاب الأعمال عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على مكتسبات مصر في التصدي للجائحة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن مصر لم تفرض سياسة الإغلاق الكامل مثل العديد من دول العالم، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
 
 

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