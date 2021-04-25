التضامن: انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين ممن تخلفوا عن المواعيد

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم الاستثنائى لنحو 2.696 مرشدا سياحيا من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن قررت صرف دعم استثنائى للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وقالت وزيرة التضامن، إن الدفعة الأولى تم صرفها فى سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية فى فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد، لافتة إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتى استجابة للتظلمات التى تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف فى المواعيد المقررة لأسباب عديدة، أهمها عدم علمهم بأحقيتهم فى الدعم أو الذهاب الى مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلى الموقع الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتأتى مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين فى القطاع السياحى فى مثل هذه الظروف.