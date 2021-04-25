التعليم العالى تشدد على تطبيق إجراءات الوقاية بالجامعات وتقليل الطلاب بالقاعات

كتب ـ محمد صبحى

وجهت وزارة التعليم العالى، رؤساء الجامعات بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكليات للوقاية من كورونا، ومنع انتشار الفيروس، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الماسك الطبى طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكان مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى ، نفى اتجاه الجامعات لتعليق الدراسة أو استبدال الامتحانات بأبحاث ، مؤكدا استمرار الدراسة بالجامعات مع تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا .