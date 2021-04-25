الصحة تخصص 3 خطوط ساخنة لدعم مصابى كورونا فى العزل.. إنفوجراف

كتب ـ وليد عبد السلام

ينشر "اليوم السابع" الأرقام التى خصصتها وزارة الصحة والسكان للتواصل مع مصابى كورونا لتقديم الدعم الكامل لهم وتوفير الرعاية الصحية، حيث قالت وزارة الصحة والسكان، إن رقم 105 خط ساخن للاستفسار عن فيروس كورونا والخدمات الصحية الأخرى ورقم 1440 خط رسائل لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي و16474 خط لاستقبال الشكاوى الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة .

وأوضحت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم، حيث إن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .