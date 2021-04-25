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التعليم: اختبارات الشهور لصفوف النقل بديلا لامتحانات نهاية العام

الأحد، 25 أبريل 2021 10:00 ص
التعليم: اختبارات الشهور لصفوف النقل بديلا لامتحانات نهاية العام وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهور لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى بديلاً لامتحانات نهاية العام الحالي، قائلة: لن يؤدى الطلاب امتحانات "ترم ثانى" بعد انتهاء امتحانات شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل.
 
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
 
وحذر وزير التربية والتعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا، لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، مشددا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".
 
وتابع الوزير: إن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم إننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات صفوف النقل

موعد امتحانات صفوف النقل

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نماذج امتحانات شهر ابريل المجمعة

نماذج الامتحان المجمع للابتدائية

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