التعليم: لا امتحانات فى مايو لسنوات النقل وإجازة الصيف تبدأ بعد اختبار أبريل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن تعقد امتحانات لصفوف النقل فى شهر مايو المقبل، وإجازة الصيف تبدأ بعد انتهاء اختبارات شهر أبريل الجارى والمقرر لها أن تنطلق غدا الإثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.