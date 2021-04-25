الرى تبحث مع عدد من العلماء المحليين والدوليين الاستعداد لأسبوع القاهرة للمياه

كتبت ـ أسماء نصار

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذى لإسبوع القاهرة للمياه2021 عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء اللجنة العلمية وعدد من العلماء المحليين والدوليين، لمناقشة الإعداد للإصدار العلمى الذى سيتم فيه نشر الأوراق البحثية المتميزة المقدمة للاسبوع فى إصدار خاص من أحد دور النشر العلمية الدولية الكبرى.

ويُعد أ سبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

وعلى صعيد آخر، قامت سكرتارية أسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لإحدى الفعاليات، حيث أبدت اكثر من 22 منظمة رغبتها فى الانضمام لأنشطة الأسبوع.

كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التى ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين .