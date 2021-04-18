أخبار 24 ساعة..التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة..التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبىالأحد، 18 أبريل 2021 12:00 ص
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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