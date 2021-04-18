اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة..التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إعداد سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهم الاخبار

اخبار مصر

اخر الاخبار

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة