التعليم: نجاح تجربة امتحان الثانوية التجريبى ليس بغياب المشكلات ولكن برصدها

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نجاح تجربة الغد بامتحانات الثانوية العامة التجريبية ليس فى عدم حدوث مشكلات، ولكن فى الرصد الدقيق لها".

وقال وزير التربية والتعليم: هناك جيش من المهندسين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة بالدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة وهو هدف الاختبار التجريبى الأول بأيامه الثلاثة.

وتابع وزير التربية والتعليم: أرجو ترك الأمور الفنية للمهندسين، لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية، وبالتالى كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسى التطوير التكنولوجى بأى مشكلة، ونحن سوف نختبر بدائل كثيرة، ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية.