اليوم السابع
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وزير التعليم يوجه رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة عن امتحان الغد

السبت، 17 أبريل 2021 08:43 م
وزير التعليم يوجه رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة عن امتحان الغد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب سيد الخلفاوى

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نتطلع غدا إلى استقبال أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوى، الذين يمتلكون جهاز تابلت، لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من 3 أيام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة. وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات، ولا يمثل هذا اى مشكلة وعلى الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته لان هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية... والله ولى التوفيق.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة استلام كلمة المرور الخاصة بالاختبار التقنى التجريبى المقرر أداؤه غدا الأحد 18 أبريل 2021 من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثانى الثانوى والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس "عام - خاص - خدمات" فيما عدا طلاب الدمج، مشددة على أنه فى حالة تعذر استعلام كود وكلمة المرور من تطبيق تنويهات يمكن إرساله إلى البريد الموحد الخاص بالطلاب.
 
الامتحان التجريبي (2)
الامتحان التجريبي 

الامتحان التجريبي (1)
الامتحان التجريبي 

 


الثانوية العامة

امتحان الثانوية

الامتحان التجريبي

طارق شوقي

امتحان الغد للثانوية العامة

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