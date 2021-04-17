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تفاصيل الاتفاق المصرى الصينى لتصنيع لقاح كورونا محليًا.. فيديو

السبت، 17 أبريل 2021 10:30 م
تفاصيل الاتفاق المصرى الصينى لتصنيع لقاح كورونا محليًا.. فيديو وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد

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كشفت وزارة الصحة عن اتفاق مصرى صينى للبدء فى تصنيع لقاح كورونا فى مصر الأمر، الذى يؤهل القاهرة لتصبح مركزًا لأفريقيا لتوفير اللقاح للمصريين ولأفريقيا وذلك بعد أن باتت مصر أول دولة أفريقية توفر اللقاح بواقع 100 مليون جرعة لمواطنيها.

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وافق على تصنيع لقاح كورونا بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلاً فى شركة سينوفاك الصينية على أن تقوم بنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا إلى مصر بشكل تدريجى.

وزيرة الصحة قالت إن تصنيع اللقاح محليًا يحقق اكتفاء للمصريين أولاً وسيتم توفير اللقاح إلى الأشقاء الأفارقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة فاكسيرا  قالت إن مصنع 60 الموجود داخل فاكسيرا هو المصنع الذى يتولى عملية التصنيع، وسيكون خط الإنتاج جاهزًا للبدء فى تعبئة اللقاح ويعمل بطاقة 20 مليون جرعة وقد تزيد على ذلك، وسيتم تجهيز خط إنتاج جديد فى أكتوبر يمكنه تصنيع 60 مليون جرعة سنويًا لتصل الطاقة الإنتاجية للخطين سنويًا لـ80 مليون جرعة لقاح.


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اليوم السابع بلس

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