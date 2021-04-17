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التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى

السبت، 17 أبريل 2021 11:38 ص
التعليم تتيح رابطا لطلاب الثانوية لتسجيل ملاحظاتهم على الامتحان التجريبى طلاب الثانوى العام - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير رابط لطلاب الثانوية العامة، لكتابة الملاحظات بعد انتهاء الامتحان التجريبى غدا الأحد، موضحة أنه سيتم إتاحة إمكانية التعليق على الامتحان من جانب الطلاب لتدوين ملاحظاتهم وأى تعليقات لتلافى الملاحظات أو توضيح بعض المفاهيم من خلال رابط إلكترونى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020- 2021 والذي يعقد في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى  الواحدة ظهراً.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهداف الامتحان التجريبى، موضحة أنه على الطلاب: 
- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه.
- قياس تغطية الـ 4G. 
- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.
- تحديث منظومة التابلت:.
- للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:
الرقم المختصر: 19368 
أو من خلال الواتساب: 01148970610
وشددت الوزارة على أنه يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار، ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.
 
 
 

التربية والتعليم

الامتحان التقنى

الامتحان التجريبى الثانوية العامة

كتابة الملاحظات على الامتحان التجريبى

الامتحان التجريبى للثانوية

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