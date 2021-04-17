اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 05:18 م
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مصرى هولندى يكشف رحلة علاجه بمنشآت التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.. فيديو

السبت، 17 أبريل 2021 05:18 م
مصرى هولندى يكشف رحلة علاجه بمنشآت التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.. فيديو مستشفيات التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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"خدمة ممتازة .. وفخور بالخدمة الطبية التي تلقيتها داخل مستشفى الرمد التخصصي" بهذه الكلمات عبَّر محمود ياسين مواطن مصرى يحمل الجنسية الهولندية عن تميز خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بعدما أجرى جراحة إزالة المياه البيضاء وزرع القرنية بمستشفي الرمد التخصصي، وتابع: خدمة تضاهي الخدمات الطبية بالدول المتقدمة التي عشت بها سنوات طويلة واستكمل مش مصدق جودة الخدمة وتطورها.
 
 
محمود ياسين أحد المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والذي عاد من هولندا قبل سنوات قال في فيديو بثته الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: الخدمة داخل مستشفى الرمد التخصصي تضاهي الخدمات الصحية التي تقدم بدول العالم المتقدم، وفعلًا منظومة التأمين الصحي الشامل خدماتها متطورة للغاية وتغير شامل في شكلها ومضمونها.
 
وبحسب محمود ياسين، فإنه كان يعاني من ضعف الرؤية بالعين اليمنى، ومع توقيع  الكشف الطبي عليه باستخدام أحدث الأجهزة الطبية تبين وجود عتامه بالقرنية نتيجة لالتهاب قديم، وبفحص الجزء الخفي بالعين بالموجات الصوتية تبين وجود مياه بيضاء مضاعفة أيضًا.
 
وقال محمود ياسين، إن تكلفة العملية بالقطاع الخاص تبلغ 80 ألف جنيه، وأنه لم يدفع سوى 300 جنيه قيمة المساهمة، وتابع: فخور ببلدي وبمستوى التطور الكبير في مستوى الخدمة الطبية خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
وعلق الدكتور شادي سليمان، رئيس قسم القرنية بمستشفى الرمد التخصصي على الحالة قائلًا: بعد مراجعة التقرير ونتيجة الفحوصات الخاصة بالحالة مع الفريق الطبي، تم تجهيز المريض لإجراء عملية إزالة المياه البيضاء، وزرع قرنية وعدسة في عملية واحدة، وتم إجراء العملية بنجاح.

الرعاية الصحية

مصرى

هولندى

مياه بيضاء

بورسعيد

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