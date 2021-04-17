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الصحة: 75.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

السبت، 17 أبريل 2021 12:58 م
الصحة: 75.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل لـ 75,5% بعد تعافى 162170 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 214639 منهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

كورونا

فيروس كورونا

المتعافين من كورونا

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