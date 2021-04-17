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نصائح الصحة لممارسة الرياضة فى رمضان.. أبرزها عدم ارتداء الكمامة "إنفوجراف"

السبت، 17 أبريل 2021 01:26 م
نصائح الصحة لممارسة الرياضة فى رمضان.. أبرزها عدم ارتداء الكمامة "إنفوجراف" كيف تمارس الرياضة خلال شهر رمضان
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه يجب عدم ارتداء الكمامة خلال ممارسة الرياضة لأنها تقلل من القدرة على التنفس بشكل صحيح .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يجب الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر، كما أنه يجب المشى بانتظام خلال فترة المساء .

يذكر أن دراسة جديدة نشرت فى المجلة البريطانية للطب الرياضي، كشفت أن الالتزام بممارسة النشاط الرياضى لمدة 22 دقيقة يوميا، قد يخفض من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديدة، طبقا لما ورد فى شبكة CNN، واستندت الدراسة على بيانات نحو 50000 مصاب بفيروس كورونا، حيث توصلت إلى أن أولئك الذين حققوا الهدف من إرشادات النشاط البدنى المتعلقة بممارسة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط البدنى المعتدل إلى القوي، كانوا أقل عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا ودخول العناية المركزة جراء الإصابة، مقارنة بغيرهم.

وأكدت الدراسة، أن اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية التى تستخدمها العديد من الدول، والتى تدعم قدرة النشاط البدنى على تعزيز وظيفة المناعة، وتقليل الالتهابات الجهازية، وزيادة صحة الرئة والقلب والأوعية الدموية، وتحسين الصحة العقلية، وبالتالى يعمل أيضا على خفض شدة أعراض العدوى الفيروسية.

 
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الصحة

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