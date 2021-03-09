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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية لقاح كورونا
كتب محسن البديوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية
 

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