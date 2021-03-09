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ارتفاع 4 درجات يعقبه انخفاض حاد.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الإثنين

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:30 م
ارتفاع 4 درجات يعقبه انخفاض حاد.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الإثنين طقس متقلب - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 10 مارس 2021 إلى الإثنين 15 مارس 2021، حيث تتوقع ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3-4 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل، كما يلى :

- يوم الأربعاء 10 مارس:

نشاط رياح مثيرة للرمال والاترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية .

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

 اعتبارا من الخميس 11 مارس 2021 انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

- يوم الخميس 11 مارس :

 فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية .

- يوم الجمعة 12 مارس :

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )

 شبورة مانية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

- يوم السبت 13 مارس :

شبورة مانية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- يوم الأحد 14 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

- يوم الاثنين 15 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
 


 

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