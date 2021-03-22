اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 12:27 ص
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أخبار 24 ساعة..إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى الساعة 12 ظهرا و8 مساءً

الإثنين، 22 مارس 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى الساعة 12 ظهرا و8 مساءً طلاب المدارس
محمود طه حسين

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