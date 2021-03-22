أخبار 24 ساعة..إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى الساعة 12 ظهرا و8 مساءً

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

وزيرة التضامن: الحوار المجتمعى هام لقانون الأحوال الشخصية..ولم احتفل مع أبنائى بعيد الأم

شيخ الأزهر للأبناء: "كونوا لأمهاتكم كما كن لكم"

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات "أبنائنا فى الخارج"

التعليم تعلن بدء فعاليات انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية 2021/2020