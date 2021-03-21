اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى غدا الساعة 12 ظهرا و8 مساءً

الأحد، 21 مارس 2021 07:32 م
التعليم: إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى غدا الساعة 12 ظهرا و8 مساءً طلاب المدارس
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوى غدا الإثنين الموافق 22 مارس 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي: https//moe-register.emis.gov.eg، فى المواعيد التالية: الصف الثانى الثانوى الساعة 12 ظهراً، والصف الأول الثانوى الساعة 8 مساءً.

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن  كثيرا من الطلاب فى الثانوى العام استوعبوا نظام التقييم الجديد وغيروا مفهوم التعلم لديهم، من حيث طريقة المذاكرة والمعرفة، خاصة بعد إلغاء طباعة الكتب الورقية لأن الطالب أصبح لديه كثير من مصادر التعلم عل بنك المعرفة والمنصات الأخرى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إعلان مناهج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى خلال الأيام القليلة المقبلة والتى يأتى فيها امتحانات الترم الثانى والتى تعقد من المنزل بواقع 3 امتحانات شهرية، مؤكدة أن نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.

 

 


التربية والتعليم

نتائج الصفين الاول والثانى

موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى2021

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

اخبار مصر

أخبار مصرية

نتيجة اولى ثانوى

نتيجة ثانية ثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بنك المعرفة لطلاب ثانوى: يمكن مذاكرة المواد بالفرنسية من خلال "نجوى ليمتد"

الأحد، 21 مارس 2021 01:07 م

التعليم تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى غدا

الأحد، 21 مارس 2021 10:00 ص

التعليم تجيب عن سؤال أولياء الأمور "ماذا لو أدى الطالب امتحانين من 3 بالترم الثانى؟".. درجته ستنخفض لحصوله على متوسط درجات اختبارين.. ونائب الوزير لـ"اليوم السابع": لن يرسب ويكفى للنجاح 50% من مجموع الترمين

الأحد، 21 مارس 2021 09:00 ص

التعليم: إعلان مقررات امتحانات الترم الثانى لطلاب الثانوى العام قريبا

الأحد، 21 مارس 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة