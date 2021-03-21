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الخارجية تحتفى بعلماء مصريين فائزين بجائزة "كوانى نكروما 2020" للتميز العلمى

الأحد، 21 مارس 2021 07:19 م
الخارجية تحتفى بعلماء مصريين فائزين بجائزة "كوانى نكروما 2020" للتميز العلمى الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة " كواني نكروما 2020"
كتب : أحمد جمعة

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كرمت وزارة الخارجية اليوم الأحد، العلماء المصريين الثلاثة الحاصلين على جائزة "كوامي نكروما" للتميز العلمى عن عام 2020، وهم الدكتور صلاح عبية أستاذ الضوئيات والمواد الذكية بجامعة زويل، الدكتورة فكيهة الطيب هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتورة إلهام علي أستاذ البيئة وعلوم المحيطات بجامعة السويس.

 

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية للعلماء الثلاثة، حيث قامت بتسليمهم شهادات تقدير رمزية ونقلت إليهم تحيات وزير الخارجية وتهانيه لهم لحصولهم على هذه الجائزة السنوية الهامة كإنجاز آخر يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى 2019/2020، وذلك في تجسيد جديد للدور الريادي المصري الفاعل داخل منظومة الاتحاد الأفريقي في دعم رسالة العلم والبحث العلمي بما يخدم مصالح القارة الأفريقية ويلبي آمالها وطموحاتها التنموية.

 

من جانبهم، قدم العلماء الثلاثة الشكر لوزارة الخارجية على هذه اللفتة الكريمة بتكريم العلماء المتميزين وبصفة خاصة داخل القارة الافريقية، بالرغم من الظروف والتحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا والتي حالت دون تنظيم الاحتفال السنوي الذى يُقام في مقر الاتحاد الافريقى بأديس أبابا، وهو الاحتفال الذى استعاضت عنه مفوضية الاتحاد الإفريقى بتنظيم احتفالية افتراضية شارك فيها كل من مفوضة الاتحاد الأفريقي للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والسفير المصرى فى أديس أبابا يوم 16 مارس الجارى.

 

 


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