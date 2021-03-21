التعليم تعلن بدء فعاليات انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية 2021/2020

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق فعاليات برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس بجميع المديريات والذى ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الجارى.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إن عملية بناء الإنسان المصرى عملية مستمرة، ولا تتم فقط بالدروس داخل الفصول ولكنها ممارسات يمارسها الطلاب سواء داخل أو خارج الفصول، ومنها اتحاد طلاب مصر، موضحًا أن هذه الانتخابات هى الخطوات الأولى لتعلم وممارسة الديقراطية وترسيخ مبادئها وقيمها، واكتساب المهارات المؤهلة لممارسة العمل الديمقراطى في حياة الطلاب المستقبلية.

ووجه الدكتور رضا حجازى الشكر للقائمين على برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذى للاتحاد، متمنيًا التوفيق للطلاب المرشحين.

وأوضح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية يأتى هذا العام تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى) ضمن سياسة ونهج الوزارة وتطبيقها بشكل عملي.

وتتضمن البرنامج الزمنى لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذى بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، ولقاء التعارف للمرشحين لمنصبي الأمين والأمين المساعد وعرض البرامج الانتخابية وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة.