وزيرة التضامن: الحوار المجتمعى هام لقانون الأحوال الشخصية..ولم احتفل مع أبنائى بعيد الأم

إبراهيم حسان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل من احتفالية عيد الأم اليوم، حدث تنتظره كل أم مصرية، متابعة: "احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، شهدت تنوع كبير فى الحضور".

أضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر قناة dmc، أن الحوار المجتمعى أمر بناء وقانون الأحوال الشخصية مهم لكيان الأسرة المصرية، متابعة: "موضوع الأحوال الشخصية مهم جدا لأن كيان الأسرة المصرية يكون موجود رغم نسب الطلاق العالية.. هذا الأمر به شق قانونى كبير وكذلك شق مجتمعى لأنه سيكون هناك زخم في المحاكم بقضايا كبيرة، فيما يجب العمل على الجزء الأسرى وتنشئة الزواج الذى ينبغي أن يكون به شكل من الإرشاد الذى تفتقده كثير من الأسر".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستكمل مشروع "مودة" من خلال منظومة الاستشارات الأسرية لحل المشكلات، مبينه أنها لا تحتفل بعيد الأم اليوم مع أبنائها لأنهم خارج مصر، ولكن تحدثوا معها هاتفيا.