اليوم السابع
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الأوقاف تعلن صدور كتاب "حماية الكنائس فى الإسلام" مترجمًا لـ4 لغات

الأحد، 21 مارس 2021 05:47 م
الأوقاف تعلن صدور كتاب "حماية الكنائس فى الإسلام" مترجمًا لـ4 لغات وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب : "حماية الكنائس في الإسلام" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا بأربع لغات : (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية - اليونانية" مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والثقافة.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الكتاب يبرز أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ " (هود : 118-119) ، فلا إكراه في الدين ولا على الدين ، حيث يقول سبحانه وتعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"(البقرة : 255) .
 
ويعمل على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق ، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا، كما يفند بالحجة والبرهان شبه المبطلين ، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة ، سواء أكانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم .
 
 
 
 

 

 


حماية الكنائس في الإسلام

اخبار الأوقاف

مؤلفات وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

حماية دور العبادة

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