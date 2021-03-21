المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات "أبنائنا فى الخارج"

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات أبنائنا فى الخارج، للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021 لجميع مراحل وصفوف التعليم الأزهرى عدا الصف الثالث الثانوى، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات فى العاشر من أبريل المقبل، وتستمر حتى الثانى والعشرين من الشهر ذاته.

وكان قد واصل قطاع المعاهد الأزهرية، وضع ضوابط امتحانات الشهور الثلاثة والتى تبدأ يوم 27 مارس الجارى، واتخذ القطاع عدد من القرارات تهدف أن يكون نظام الامتحانات فى شهر مارس 2021 كالتالى:

أولا: تعقد امتحانات الشهادة الابتدائية وصفوف النقل الابتدائية والاعدادية فى يوم واحد وعلى فترتين.

ثانيا: تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومين حسب الجدول الذى سيتم إرساله للمناطق.

ثالثا: تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بقسميه فى ثلاثة أيام.

رابعا: يتم وضع أسئلة الامتحانات مجمعة على غرار امتحانات الفصل الدراسى الأول.

خامسا: تكون امتحانات الشهادة على مستوى المنطقة الأزهرية.

وكان قد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية الأزهرية بالتنبيه على شيوخ المعاهد بجميع المراحل التعليمية (الابتدائى الإعدادى الثانوي)، اختيار أكفأ المعلمين فى كل تخصص لتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021 م من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسى الأول حسب كل صف دراسى، وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلى بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات، بالإضافة إلى التنبيه على المعاهد التى بها طلاب ( العلوم الإسلامية ) الصف الثانى الثانوى بعمل أسئلة شهر مارس 2021 م، بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقى المواد کزملائهم فى الصف وذلك داخل كل معهد.