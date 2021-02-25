باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. أرمينيا تعلن محاولة انقلاب عسكرى.. وتشييع جنازة سفير إيطاليا المقتول بالكونغو..واتفاق هندى باكستانى لوقف إطلاق النار بكشمير.. وأمريكا تدعم الحوار الليبى

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

رئيس وزراء أرمينيا يعلن عن محاولة انقلاب عسكرى والقوات المسلحة تطالب باستقالته قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن محاولة انقلاب عسكري تجري في البلاد. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته.

رئيس الوزراء الأرمينى يقيل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

أقال رئيس الوزراء الأرمينى يقيل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك فى أعقاب إعلانه عن تحركات عسكرية تهدف إلى الانقلاب على السلطة.

تشييع جنازة السفير الإيطالى الراحل بالكونغو فى حضور كبار المسئولين

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة السفير الإيطالى لوكا أتاناسيو، وحارسه الشخصى، واللذان قتلا فى الكونغو الديمقراطية، إثر هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بحضور رئيس الوزراء ماريو دراجى، ووزير الخارجية لوجى دى مايو، وعدد من كبار المسئولين.

متغير جديد مقلق لكورونا فى نيويورك يقاوم العلاج ويؤثر على فعالية اللقاح

كشف باحثون من فريقين منفصلين فى الولايات المتحدة أن هناك متغير جديد مقلق لفيروس كورونا فى مدينة نيويورك ومناطق أخر بالشمال الشرقى والذى يحمل طفرات ساعدته على تجنب استجابة جهاز المناعة الطبى للجسم البشرى، كما يؤثر أيضا على كفاءة العلاجات بالمضادات الحيوية.

مقتل وإصابة 10 من قوات الأمن الأفغانية جراء انفجار بإقليم غرب البلاد

لقى أربعة من أفراد الأمن الأفغان مصرعهم وأصيب ستة آخرين جراء انفجار استهدف موقعا أمنيا بإقليم "هيرات" بغرب البلاد.

اشتباكات بين معارضى انقلاب ميانمار ومؤيديه

اشتبك مؤيدو جيش ميانمار ومعارضوه في شوارع يانجون اليوم الخميس بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي للخروج في مسيرة، وذلك بعد يوم من أول محاولة دبلوماسية لحل الأزمة.

أمريكا وحلفاؤها يردون على "استفزازات" إيرانية بهدوء مدروس

في الأسبوع الذي انقضى منذ أن عرضت واشنطن إجراء محادثات مع طهران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فرضت إيران قيودا على أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة.

جيشا الهند وباكستان يتفقان على وقف إطلاق النار فى كشمير

قال الجيشان الهندي والباكستاني اليوم الخميس، إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير، حيث تكررت حوادث إطلاق النار في الشهور القليلة الماضية.

أستراليا تقر قانونا يطالب "فيسبوك" و"جوجل" بالدفع لظهور المحتوى الإخبارى

أعلنت أستراليا إقرار قانون جديد يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين من الصحف والمجلات الإلكترونية مقابل المحتوى الإخباري الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولى عهد البحرين: السعودية عامل استقرار المنطقة والاقتصاد العالمى

قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، إن السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية.

وزير خارجية تونس يؤكد على ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل، تعميق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

رئيس الأركان الجزائري محذراً: المجتمعات العربية تتعرض لحروب الجيل الجديد

أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التداعيات المحتملة على استقرار البلاد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في المحيط الإقليمي وما وصفه بـ"المحاولات الخبيثة والمتكررة لضرب الانسجام الاجتماعي".

السفير الأمريكى يبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية والحوار الليبى

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أجرى اتصالا بالسفير الأمريكي لدى ليبيا .