ونوه الوزير البحريني بالجهود المخلصة التي يبذلها الأمين العام للمجلس لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي، تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس لمزيد من التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات.