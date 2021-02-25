كابول (أ ش أ)

لقى أربعة من أفراد الأمن الأفغان مصرعهم وأصيب ستة آخرين جراء انفجار استهدف موقعا أمنيا بإقليم "هيرات" بغرب البلاد، وصرح حاكم الإقليم سيد وحيد قتالي بأن الهجوم تم بسيارة مفخخة ليل الأربعاء، وأعقبه اشتباكات لساعات بين قوات الأمن ومسلحي "طالبان"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل حول الاشتباكات، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، من جانبها لم تعلق جماعة "طالبان" على أنباء الهجوم.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى، أعرب عن أمله في أن يمهد قرار حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتأجيل انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، الطريق لمحادثات جادة وأن يساعد في عملية السلام، قائلا إن الطريق ممهد الآن لمحادثات أكثر جدية مع حركة طالبان، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية.