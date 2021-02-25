لقى أربعة من أفراد الأمن الأفغان مصرعهم وأصيب ستة آخرين جراء انفجار استهدف موقعا أمنيا بإقليم "هيرات" بغرب البلاد، وصرح حاكم الإقليم سيد وحيد قتالي بأن الهجوم تم بسيارة مفخخة ليل الأربعاء، وأعقبه اشتباكات لساعات بين قوات الأمن ومسلحي "طالبان"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل حول الاشتباكات، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، من جانبها لم تعلق جماعة "طالبان" على أنباء الهجوم.
وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى، أعرب عن أمله في أن يمهد قرار حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتأجيل انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، الطريق لمحادثات جادة وأن يساعد في عملية السلام، قائلا إن الطريق ممهد الآن لمحادثات أكثر جدية مع حركة طالبان، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية.
وأضاف "أن قرار الحلف يبعث برسالة كبيرة"- وذلك في إشارة إلى تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأن القوات ستترك أفغانستان، فقط عندما تسمح الظروف الأمنية على الأرض، متابعا أن "أفغانستان في وضع أفضل من أي وقت مضى لتحقيق سلام عادل، وستكون هناك مشاورات مكثفة مع البرلمان في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي -في بيان- عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان، مدينا العدد المتزايد لعمليات القتل المستهدف للعاملين في مجال الإعلام ونشطاء المجتمع المدني وموظفي إنفاذ القانون.
وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية على توفير الأمن للفاعلين المهمين في المجتمع، وإجراء تحقيقات شاملة وتقديم الجناة إلى العدالة وإطلاع الجمهور بشكل كامل على الإجراءات المتخذة، مشددا على أهمية احترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني.
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