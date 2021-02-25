العربية: السفير الأمريكى يبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية والحوار الليبى

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أجرى اتصالا بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأبدى السفير الأمريكي لدى ليبيا دعمه لحكومة الوحدة الوطنية ومخرجات الحوار الليبي.

وفى وقت سابق أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، محادثة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لبيان السفارة الأمريكية لدى طرابلس، أوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يتعيّن على البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.