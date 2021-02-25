وذكرت الحكومة الأسترالية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الخزانة ستراجع القانون بعد عام للتأكد من أنه يقدم نتائج تتفق مع مقاصد سياسة الحكومة الأسترالية.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج "إن القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأسترالي اليوم سيضمن أن شركات وسائل الإعلام الإخبارية تحصل على أجر عادل مقابل المحتوى الذي تنشئه".

يشار إلى أنه أٌقر القانون بعد نقاش ساخن وسط اعتراض شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعملاق محركات البحث "جوجل"، حيث ينص القانون على تفاوض وسائل الإعلام الأسترالية مع فيسبوك وجوجل على المقابل الذي يحصلون عليه وحال فشلهم يلجأوا للتحكيم الملزم.