صور.. اشتباكات بين معارضى انقلاب ميانمار ومؤيديه

رويترز

اشتبك مؤيدو جيش ميانمار ومعارضوه في شوارع يانجون اليوم الخميس بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي للخروج في مسيرة، وذلك بعد يوم من أول محاولة دبلوماسية لحل الأزمة.

وتشهد البلاد اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة في الأول من فبراير واعتقل زعيمة الحكومة المدنية أونج سان سو تشي وكثيرا من قيادات حزبها بعدما شكا الجيش من حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر.

وتُنظم احتجاجات يومية وإضرابات منذ نحو ثلاثة أسابيع وتعهد الطلاب بالخروج مجددا في يانجون، مركز ميانمار التجاري، اليوم الخميس.