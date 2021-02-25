صور.. اشتباكات بين معارضى انقلاب ميانمار ومؤيديه

اشتبك مؤيدو جيش ميانمار ومعارضوه في شوارع يانجون اليوم الخميس بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي للخروج في مسيرة، وذلك بعد يوم من أول محاولة دبلوماسية لحل الأزمة.
وتشهد البلاد اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة في الأول من فبراير واعتقل زعيمة الحكومة المدنية أونج سان سو تشي وكثيرا من قيادات حزبها بعدما شكا الجيش من حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر.
وتُنظم احتجاجات يومية وإضرابات منذ نحو ثلاثة أسابيع وتعهد الطلاب بالخروج مجددا في يانجون، مركز ميانمار التجاري، اليوم الخميس.
اشتباكات وعنف فى شوارع ميانمار
الحشود الكبيرة فى شوارع ميانمار
انتشار أمنى مكثف فى ميانمار
انقسام حاد فى شوارع ميانمار بين مؤيدى الجيش ومعارضيه
جانب من المتظاهرين
حشود كبيرة فى شوارع ميانمار
لافتات مناوئة للانقلاب فى ميانمار
متظاهر يقف أمام المدرعات
متظاهرون يرفعون صور زعيمة ميانمار المعتقلة
مدرعات الجيش فى ميانمار
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