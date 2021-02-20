حصاد الوزارات..الأعلى للجامعات يوافق على مد الدراسة بالعام الجارى 3 أسابيع

إعداد ــ محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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