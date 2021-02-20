السكة الحديد: تأجيل وصول أول دفعة من القطارات الإسبانية لإجراء تعديل بالمواصفات

كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد تأجيل توريد أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية، لحين إجراء بعض التعديلات على مواصفات عرباتها.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن المهندس كامل الوزير وزير النقل طلب إجراء بعض التعديلات على مواصفات العربات خلال مطالعته النموذج الذى أرسلته الشركة الإسبانية لعربات القطارات، لافتة إلى أن شركة تالجو تعهدت بإجراء هذه التعديلات.



وأضافت المصادر أنه متوقع توريد أول دفعة من القطارات الأسبانية الجديدة خلال النصف الثانى من 2021، وأنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد محدد ستورد خلاله الدفعة الأولى، مشيرة إلى أن صفقة القطارات الروسية تشمل 6 قطارات مكيفة تصل تكلفتها إلى 126 مليون يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر يقدمه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.



وأوضحت المصادر أن أول دفعة من القطارات الاسبانية الجديدة عبارة عن قطار يتكون من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار، كما أن الصفقة التي ستوردها شركة تالجو ستضم إجمالى 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، وأن هذه العربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن عربات القطارات الأسبانية الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات، وبها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.



وأكدت المصادر أنه مع وصول أول دفعة واعتمادها من قبل هيئة السكة الحديد وتجربتها واختبارها على خطوط السكة الحديد لمدة 3 شهور والتأكد من مواصفاتها وسلامتها سيتم تشغيلها فى نقل الركاب ليتتابع وصول باقى القطارات الـ 6 عقب ذلك بمعدل قطار كل شهرين.



ولفتت المصادر أنه متوقع إدخالها الخدمة وتشغيلها ضمن أسطول قطارات الهيئة على الخطوط الرئيسية مع بداية 2022، بالتزامن مع توافد عربات صفقة القطارات الروسية الـ 1300 المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية.