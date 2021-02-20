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الأعلى للجامعات يوافق على إعفاء طلاب الدراسات العليا من شرط التفرغ 3 أشهر

السبت، 20 فبراير 2021 03:16 م
الأعلى للجامعات يوافق على إعفاء طلاب الدراسات العليا من شرط التفرغ 3 أشهر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى- كرستين سامى

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وافق المجلس الأعلى للجامعات المنعقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بمقر جامعة حلوان، على عدد من القرارات الهامة والتى تتمثل فى:

- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة) بالفرع.

-وافق المجلس على إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى العام الجامعى 2020/2021، والتى ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة فى مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة فى الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

-وافق المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

- وافق المجلس على إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة فى تفرغهم للعمل فى مكافحة فيروس كورونا.

 


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