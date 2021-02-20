اليوم السابع
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وزير الأوقاف يشرح تجربة مصر فى مواجهة التطرف لرئيس البرلمان العربى.. صور

السبت، 20 فبراير 2021 03:36 م
وزير الأوقاف يشرح تجربة مصر فى مواجهة التطرف لرئيس البرلمان العربى.. صور وزير الأوقاف خلال لقاء رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له
كتب ــ على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وكل من: السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الأوروبي، ورونالدو لوبوتكا رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي وعضو البرلمان النمساوي، والسفير جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف.
 
وخلال اللقاء شرح  الوزير تجربة وزارة الأوقاف المصرية في مواجهة الفكر المتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، مؤكدًا على أهمية تحديد المصطلحات، وعدم إطلاق أي لفظ ديني كالمجاهدين أو نحوه على الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا نعطيهم غطاءً دينيًّا غير حقيقي، وإنما علينا وصفهم بصفاتهم ومسمياتهم الحقيقية كجماعات إرهابية ، مع العمل على تعريتهم فكريًّا وأيدلوجيًّا ، مع التأكيد على وضع تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الإرهاب في خدمة أي جهود دولية في هذا المجال.
 
وأكد الجميع على أهمية مواصلة التعاون بين كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مكافحة التطرف من جهة ونشر قيم التسامح والحوار البناء الذي يحترم خصوصيات وثقافات الآخرين من جهة أخرى.
 
وشرح وزير الأوقاف أن التجربة المصرية فريدة في مجال التسامح الديني ، حيث قامت مصر بترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية رغم عدم استخدامه ، كما أصدرت وزارة الأوقاف المصرية كتاب حماية الكنائس وكتاب حماية دور العبادة ، إيمانًا منا بالتنوع واحترام الآخر.
 
كما أوضح للوفد تجربة الأوقاف المصرية في العمل معًا مع الكنائس المصرية وتجربة الواعظات والراهبات إيمانًا منّا بالتنوع الديني والثقافي وحرية المعتقد.
 
وفي نهاية اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين قدَّم نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة لكلٍّ من: رونالدو لوبوتكا رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي وعضو البرلمان النمساوي ، والسفيرجورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ، من أهمها :
 
1. فقه بناء الدول رؤية عصرية.
 
2. فقه الدولة وفقه الجماعة.
 
3. حماية دور العبادة.
 
4. حماية الكنائس في الإسلام.
 
5. ضلالات الإرهابيين وتفنيدها.
 
6. مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف.
 
7. فلسفة الحرب والسلم والحكم.
 
8. الدين والدولة.
 
9. في فضاء الثقافة.
 
10. الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.
 
وهو ما كان موضع ثناء وتقدير كبيرين من الوفد الدولي والبرلمان العربي.
 
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وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى والوفد المرافق
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وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى
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وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى والوفد المرافق
 

وزير الاوقاف

مواجهة التطرف

رئيس البرلمان العربي

الدكتور محمد مختار جمعة

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