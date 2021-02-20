اليوم السابع
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القوى العاملة: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر مصرى بجدة

السبت، 20 فبراير 2021 11:21 ص
القوى العاملة: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر مصرى بجدة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصرى "أ.ش" الذى كان يعمل لدى مؤسسة تجارية بأبها، وحصل على حكم قضائى نهائى بمبلغ 6750 ألف ريال سعودى قيمة المكافأة، وقيمة تذكرة سفر بـ 700 ريال لصالحة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة نجح المكتب فى التواصل مع المؤسسة التى كان لديها المواطن المصرى المذكور ومساعدته على تنفيذ الحكم القضائى النهائى لصالحه، وتم حصوله على مبلغ 6 آلاف و750 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 28 ألفا و147 جنيها مصريا تقريبا، وتم تحويل المبلغ على مصرف الراجحى بأبها فى حساب المواطن، فضلا عن قيمة تذكرة العودة للقاهرة بمبلغ 700 ريال .

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة المصرية متمثلة فى مكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة لشكواه وتنفيذ الحكم القضائى لصالحه.


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