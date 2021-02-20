وزيرة الصحة تشرح للمنتفعين أهمية منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية.. صور

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية للمنتفعين عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وزيادة الوعى لديهم بمدى أهمية متابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك توعية المرضى بالممارسات الصحية السلمية للحفاظ على صحتهم لتجنب مضاعفات المرض لديهم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مركز طب أسرة "الكيلو 2" بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى والمشروعات، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث إلى عدد من السيدات المنتفعات من المنظومة الجديدة المترددات على عيادات تنظيم "الأسرة والمشورة" بالمركز، مؤكدة لهم أهمية المتابعة المستمرة للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة بما يعود بالنفع على حالتهن الصحية، كما استمعت إلى أطفالهن ومدى استفادتهم من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنميا والتقزم لطلاب المدارس، وشرحت لهم مدى أهمية الحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائى صحى لما له من تأثير إيجابى على التحصيل الدراسى لهم.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية لعدد من المواطنين من كبار السن والذين ترددوا على المركز لمتابعة أمراض (الضغط، السكر)، وشرحت لهم مدى أهمية متابعة حالتهن الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما شرحت لهم مدى مردود تطبيق المنظومة الجديدة فى تقديم أفضل خدمة طبية لهم، ومن جانبهم أشاد المواطنون بتيسير كافة الإجراءات التى شهدوها خلال حصولهم على الخدمة الطبية.

‏وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 14 ألفا و193 ملف فردى طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتى تضم عيادات (باطنة، طوارئ، نساء، طب أسرة، أسنان)، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد سكن الأطباء والتمريض بالوحدة، وأشادت بمستوى التجهيزات به اللازمة للإعاشة.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز طب أسرة الشهداء، ومن المقرر أن تتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وكذلك متابعة التجهيزات الجارية لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.