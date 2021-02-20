وزير النقل يشهد افتتاح وتشغيل برج إشارات السكة الحديد بمحطة ديروط.. صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها بالوجه القبلي، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.

بدأت الجولة بتفقد مستوى الخدمة المقدمة بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر ووجه الوزير بتشغيل مداخل النفق المؤدى إلى أرصفة قبلى 8و9و10 و11 من الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين.

كما اطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وعلى انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط وتوافر التذاكر بكافة شبابيك وأكشاك التذاكر كما أكد وزير النقل على سرعة تركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات(القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية كمرحلة أولى) لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر .

وأكد وزير النقل على وضع اسعار المنتجات التى تباع بالأكشاك الموجودة بالأرصفة فى مقدمة الأكشاك تسهيلاً على المواطنين مشددا على عدم خروج أى قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية وإعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التى تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وضرورة الحرص على ارتداء الركاب للكمامات داخل ومحطات السكك الحديدية كما أكد على قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التجديد الشامل لأسطول عربات الركاب و الدفع بالعربات الجديدة التى تصل تباعا ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما أكد الوزير انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فانه بنهاية العام الحالى ستكون جميع قطارات الركاب بجميع درجاتها التى يتم تشغيلها على خطوط الشبكة بالجرارات والعربات كلها جديدة او مطورة ولن يسمح بتشغيل اى قطارات قديمة بخطوط الشبكة نهاية العام الحالي

واستقل الوزير قطار رقم 980 من القاهرة حتى ديروط حيث دار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة حيث أشاد الركاب بالتقدم الكبير فى مستوى الخدمة وبالتطور الكبير فى منظومة السكة الحديد والذى اصبح المواطن يشهده على أرض الواقع واكد لهم الوزير انه يجرى العمل على قدم وساق على مدار الساعة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها.

وفى ديروط كان فى استقبال وزير النقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حيث تم تفقد المحطة ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة والتى تشمل تطوير وتطويل الارصفة لتسمح باستقبال اطول قطار سكة حديد بالإضافة الى تطوير مبنى وكبارى المشاة بها

بعدها شهد الفريق مهندس / كامل الوزير افتتاح ودخول برج إشارات ديروط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف/ اسيوط بطول 250 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL حيث أزاح لوحة الافتتاح عدد من اعضاء مجلس النواب بالقوصية وديروط ومنفلوط.

و استمع الوزير وبحضور محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى شرح تفصيلى حول اهمية المشروع الذى يتكون من (15 برج رئيسى و 24 برج ثانوى و 86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73 % حيث تقوم الشركة بأعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 8 ابراج على التوازى بمراحل متفاوته و برج ديروط باسيوط هو سابع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى - مطاى) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ديروط باسيوط يتحكم فى 66 سيمافور ضوئى وعدد 8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 16 موتور تحويلة وعدد 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط بطول 22 كم لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.

واكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط خاصة مع اهمية المشروع فى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى) بآخر إلكترونى حديث مما يؤدى الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة

كما أوضح الوزير أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.